В Польше на поиски обломков БПЛА направили более 10 тыс. полицейских

Wiadomosci: на поиски обломков БПЛА в Польше направили 12 тыс. полицейских

В Польше на поиски упавших обломков неизвестных беспилотников направили 12 тыс. сотрудников полиции. Об этом сообщает местное издание Wiadomosci.

«В настоящее время власти ведут поиски обломков. В операции задействованы 12 000 сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в случае обнаружения опасных обломков полицейские информируют о находке Минобороны Польши. В статье уточняется, что сотрудники специальных подразделений работают в режиме повышенной готовности к действиям.

Полицейские рекомендовали гражданам не приближаться, не трогать и не перемещать обломки неизвестных предметов и в случае обнаружения подозрительных деталей следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

До этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщал, что Ордашу вручат ноту протеста в связи с упавшими на польской территории дронами.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее СМИ узнали о реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше.