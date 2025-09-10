В МВД Франции раскрыли число арестованных протестующих

Глава МВД Ретайо: во Франции в ходе протестов арестованы более 200 человек

Во Франции в ходе протестов арестовали более 200 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, передает Economie.

По его словам, было предпринято около 50 мер по разблокированию ситуации.

Согласно данным префектуры полиции Парижа, 132 из 200 арестов произошли в столице и ее окрестностях. Еще пять арестов произошли в Лионе.

10 сентября во Франции проходят масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения Франции мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которые были предложены правительством.

Ранее Павел Дуров назвал Telegram инструментом французских протестов.