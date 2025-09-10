На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане преподаватель вуза избила мать с младенцем на руках

В Дагестане возбудили дело после нападения на мать с детьми
true
true
true
close
СУ СК РФ по Республике Дагестан

В Дагестане произошел конфликт с участием педагога местного вуза. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из местных дворов. По данным издания, женщина пыталась припарковаться там, где обычно играют дети. Местные жительницы попросили педагога этого не делать, но их проигнорировали.

Одна из соседок вступила в перепалку с женщиной, они стали оскорблять друг друга, после чего словесный конфликт перерос в драку.

Сначала педагог якобы ударила бегавшего по парковке ребенка, затем переключилась на его мать, у которой в тот момент на руках был младенец.

«Разнять дикую драку смогли только соседи. Чтобы растащить разъяренных женщин, понадобилось шесть человек», – сообщается в публикации.

Когда информация о произошедшем появилась в соцсетях, на нее обратили внимание следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что в результате был причинен легкий вред здоровью.

Ранее в Челябинске подростки «поставили на счетчик» сына бойца СВО и избили.

