В Дагестане преподаватель вуза избила мать с младенцем на руках

В Дагестане возбудили дело после нападения на мать с детьми

В Дагестане произошел конфликт с участием педагога местного вуза. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из местных дворов. По данным издания, женщина пыталась припарковаться там, где обычно играют дети. Местные жительницы попросили педагога этого не делать, но их проигнорировали.

Одна из соседок вступила в перепалку с женщиной, они стали оскорблять друг друга, после чего словесный конфликт перерос в драку.

Сначала педагог якобы ударила бегавшего по парковке ребенка, затем переключилась на его мать, у которой в тот момент на руках был младенец.

«Разнять дикую драку смогли только соседи. Чтобы растащить разъяренных женщин, понадобилось шесть человек», – сообщается в публикации.

Когда информация о произошедшем появилась в соцсетях, на нее обратили внимание следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что в результате был причинен легкий вред здоровью.

