Правоохранители РФ назвали причину, позволившую ВСУ занять часть Курской области

Вторжению в Курскую область способствовали хищения при строительстве укреплений
Хищения и растрата, которые совершались при строительстве в Курской области фортификационных сооружений на границе с Украиной, способствовали захвату украинскими войсками части территории региона. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

Собеседник агентства отметил, что главными главными фигурантами уголовного дела о хищениях являются экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Их действия причинили экономический ущерб и ущерб обороноспособности государства, что позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) оккупировать часть территории Курской области.

В настоящее время следствие выявило не всех соучастников преступления, в котором обвиняются Смирнов и Дедов. Для их выявления и привлечения к уголовной ответственности, а также для установления всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

19 августа сообщалось о завершении расследование по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области.

Ранее врио губернатора Курской области призвал провести «очищение» власти в регионе.

