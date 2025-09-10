На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка из Астрахани отдала мошенникам более 10 млн рублей

В Астрахани пенсионерка лишилась 10 млн рублей, поверив мошенникам
Shutterstock

Телефонные мошенники украли у пожилой астраханки более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Пожилая жительница Астрахани перевела мошенникам более 10 миллионов рублей после звонка лжесотрудника коммунальной службы. Мужчина, представившийся сотрудником «Энергосбыта», под предлогом замены электросчетчика сумел убедить ее в необходимости снять и перевести деньги.

Действуя под его диктовку, женщина сняла со счета 10 млн рублей, а затем через банкомат перевела их на несколько неизвестных счетов. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей. С 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения.

Ранее в Якутии мужчина взял кредит на 3,3 млн рублей, чтобы отдать их мошенникам.

