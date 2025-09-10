На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Донецк доставлена новая партия питьевой воды

В гумцентр «Единой России» направили уже свыше 80 тонн воды для Донецка
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» направила в Донецк очередную партию питьевой воды. Город остался без водоснабжения из-за блокады со стороны Украины, напомнила пресс-служба партии.

Уточняется, что в гуманитарный центр политической силы из всех региональных отделений поступило уже 83,5 тонны воды.

Также секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев провели с добровольцами центра встречу. На ней Якушев поблагодарил волонтеров за работу в Донецке и отметил, что партия мобилизовала всю свою инфраструктуру для доставки в город воды из разных регионов.

Кроме того, Якушев сообщил, что партия намерена продолжать гуманитарную помощь, и вручил волонтерам награды за организацию работы по доставке питьевой воды жителям ДНР.

Ранее сообщалось, что острый дефицит воды в Донецке возник после того, как Украина перекрыла канал «Северский Донец — Донбасс» — основной источник водоснабжения региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами