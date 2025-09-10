В Донецк доставлена новая партия питьевой воды

В гумцентр «Единой России» направили уже свыше 80 тонн воды для Донецка

«Единая Россия» направила в Донецк очередную партию питьевой воды. Город остался без водоснабжения из-за блокады со стороны Украины, напомнила пресс-служба партии.

Уточняется, что в гуманитарный центр политической силы из всех региональных отделений поступило уже 83,5 тонны воды.

Также секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин и депутат Госдумы Зураб Макиев провели с добровольцами центра встречу. На ней Якушев поблагодарил волонтеров за работу в Донецке и отметил, что партия мобилизовала всю свою инфраструктуру для доставки в город воды из разных регионов.

Кроме того, Якушев сообщил, что партия намерена продолжать гуманитарную помощь, и вручил волонтерам награды за организацию работы по доставке питьевой воды жителям ДНР.

Ранее сообщалось, что острый дефицит воды в Донецке возник после того, как Украина перекрыла канал «Северский Донец — Донбасс» — основной источник водоснабжения региона.