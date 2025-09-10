Россиянам объяснили, чем опасен «запойный» просмотр сериалов

«Запойный» просмотр сериалов чреват появлением бессонницы. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, после выключения телевизора мозг зачастую продолжает «пережевывать» сюжет, порождая тревожность и эмоциональную нестабильность.

«У некоторых людей это переходит в навязчивое прокручивание, особенно если сериал содержит травмирующие или эмоционально тяжелые сцены», — сказала Крашкина.

Она добавила, что если человек проводит 8-10 часов в день перед экраном, его мозг не «развивается» — он перегружается и требует восстановления.

До этого эксперты рассказали, чем опасно клиповое мышление, ставшее результатом активного развития цифровой культуры и перехода человечества на гаджеты с избытком информации.

Специалисты предупреждают, что, сформировав у себя клиповое мышление, люди теряют способность сосредоточиться на одном источнике информации, их мозг постоянно требует новых картинок и динамики, что негативно отражается на обучаемости и уровне интеллектуального развития в целом.

Ранее стало известно, что видеоигры способны укреплять романтические отношения.