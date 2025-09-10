Врач ответила, кому важно сделать прививку от гриппа

Вакцинацию от гриппа рекомендуется проходить всем, особенно пациентам группы риска и тем, кто часто контактирует с другими. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, заболевание наиболее опасно для пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, сердечной недостаточностью и врожденными пороками сердца, а также для аллергиков, астматиков и детей. Она посоветовала делать прививку как взрослым, так и детям, особенно если они живут или работают в условиях большого скопления людей.

«Да, особенно тем, кто работает в офисе, кто ездит в метро, в транспорте. Особенно, если дома живут пожилые люди, лежачие больные, люди с ослабленным иммунитетом», — подчеркнула Ярцева.

Врач добавила, что выбор вакцины пациентам стоит делать с учетом состояния здоровья после консультации со специалистом.

Врач-терапевт Алексей Парамонов до этого говорил, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-октябрь. Иммунитет вырабатывается за две-четыре недели и защищает весь сезон.

