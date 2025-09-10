Новосибирский подросток поджег Новый завет и опубликовал это видео в соцсетях

В Новосибирске подростка будут судить за сожжение Нового завета

Подросток из Новосибирска предстанет перед судом за сжигание религиозной книги. Об этом сообщает «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

По версии следствия, 17-летний юноша снял и опубликовал в одном из Telegram-каналов ролик, в котором он говорит на камеру и держит в руках «Новый завет». При этом школьник издевается над верующими людьми.

«Используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении данной книги, а также лиц, исповедующих христианство и иудаизм», – сообщается в публикации.

После этого несовершеннолетний поджег книгу, бросил на землю и пнул.

Так как кадры были опубликованы в Telegram, правоохранители посчитали, что с ними мог ознакомиться неограниченный круг лиц. Подписчики негативно отреагировали на ролик.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Вскоре фигурант предстанет перед судом.

Ранее ставропольских студентов, которые сожгли Библию в мангале, отправили в колонию.