На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новосибирский подросток поджег Новый завет и опубликовал это видео в соцсетях

В Новосибирске подростка будут судить за сожжение Нового завета
true
true
true
close
Freepik.com

Подросток из Новосибирска предстанет перед судом за сжигание религиозной книги. Об этом сообщает «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

По версии следствия, 17-летний юноша снял и опубликовал в одном из Telegram-каналов ролик, в котором он говорит на камеру и держит в руках «Новый завет». При этом школьник издевается над верующими людьми.

«Используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении данной книги, а также лиц, исповедующих христианство и иудаизм», – сообщается в публикации.

После этого несовершеннолетний поджег книгу, бросил на землю и пнул.

Так как кадры были опубликованы в Telegram, правоохранители посчитали, что с ними мог ознакомиться неограниченный круг лиц. Подписчики негативно отреагировали на ролик.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Вскоре фигурант предстанет перед судом.

Ранее ставропольских студентов, которые сожгли Библию в мангале, отправили в колонию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами