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Ставропольских студентов, которые сожгли Библию в мангале, отправили в колонию

На Ставрополье студентов, которые сожгли Библию в мангале, отправили в колонию

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Телеграм-канал «ЧП Ставрополь»

На Ставрополье осудили троих студентов, которые сожгли найденную под забором Библию в мангале и сняли это на видео. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд признал студентов виновными в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о хулиганстве и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Двоим из них назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на два года и два месяца каждому. Третьему юноше дали год и десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Инцидент произошел в мае в Новоалександровске. Трое студентов колледжа собрались пожарить шашлыки, и один из них положил в мангал «Новый завет», который, по словам осужденных, они нашли под забором. Юноши сожгли книгу и записали это на видео, которое позже опубликовали.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран перед Евровидением.

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