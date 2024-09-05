Ставропольских студентов, которые сожгли Библию в мангале, отправили в колонию

На Ставрополье осудили троих студентов, которые сожгли найденную под забором Библию в мангале и сняли это на видео. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд признал студентов виновными в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о хулиганстве и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Двоим из них назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на два года и два месяца каждому. Третьему юноше дали год и десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Инцидент произошел в мае в Новоалександровске. Трое студентов колледжа собрались пожарить шашлыки, и один из них положил в мангал «Новый завет», который, по словам осужденных, они нашли под забором. Юноши сожгли книгу и записали это на видео, которое позже опубликовали.

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