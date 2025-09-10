Педагог назвала плюсы введения единых норм времени для школьных предметов

Введение временных норм для изучения каждого предмета – это необходимый шаг, который поможет структурировать систему образования и выстроить стройную модель обучения. Об этом 360.ru заявила преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова Войск Национальной гвардии Евгения Ворсина, отметив, что нововведение пойдет на пользу школьникам.

Напомним, Минпросвещения России утвердило временные нормы для изучения каждого школьного предмета. Так, школам предложено около 30 вариантов расписаний, которые можно использовать в качестве примера или адаптировать под собственные условия. Так, на изучение истории в 10–11-х классах рекомендуется выделять 136 часов — по два урока в неделю. При этом усиливается содержание, связанное с событиями отечественной истории. Ворсина подчеркнула, что внимание этому предмету уделяется неслучайно.

«Современный мир порой противоречив, информационное поле перегружено, и подростку бывает трудно отделить факты от манипуляций. Последовательное изучение истории в единые часы позволяет сформировать у ребенка целостную картину мира», — заявила преподаватель.

Также она отметила, что изучение истории помогает воспитать в детях чувство гражданственности и патриотизма, так как дети будут гордиться достижениями своей страны.

В целом подход к введению временных норм педагог одобрила, подчеркнув, что это обеспечит стройную вертикаль обучения от младших до старших классов, а также позволит всем детям, вне зависимости от региона, получать необходимую базу знаний. Такой подход поможет сформировать общее культурно-историческое поле, убеждена специалист. Что касается реализации инициативы, то все будет зависеть от того ,как к этому подойдут учителя, добавила Ворсина. По ее мнению, важно наполнять часы полезным содержанием и исключить формальную зубрежку дат.

Ранее школьникам посоветовали не выбирать предметы для ЕГЭ по совету родителей.