Минпросвещения России определило единое время на изучение школьных предметов

Минпросвещения России определило единое время для изучения каждого школьного предмета. Об этом в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава министерства Сергей Кравцов.

«Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование», — сказал он.

По словам руководителя ведомства, для школ есть около 30 вариантов расписаний, которые как примеры они могут использовать. Либо эти образовательные учреждения могут адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия, отметил он.

Например, на историю в 10–11-х классах рекомендуется выделять 136 часов, что составляет два часа в неделю. Также усиливается содержание, связанное с событиями истории России.

Уроки истории ранее проводились в школах по-разному. В частности, на изучение Великой Отечественной войны отводилось всего шесть уроков. Теперь в 10-х классах все школы должны проводить 18 уроков, посвященных Великой Отечественной войне. При этом на темы вроде Сталинградской и Курской битвы следует выделять отдельные занятия — по одному часу.

До этого Минпросвещения РФ разработало варианты расписаний уроков для учеников 1–11-х классов, которые могут позволить оптимизировать нагрузку на школьников.

