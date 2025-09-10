На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили отдавать товары в магазинах бесплатно за несоответствие ценников

Депутат Плякин предложил отдавать товары бесплатно за несоответствие ценников
true
true
true
close
Depositphotos

В Госдуму внесли законопроект о введении «честного чека», который позволит покупателям бесплатно получать товар, если цена на кассе оказывается выше, чем указано на ценнике. Об этом рассказал один из авторов инициативы, член Комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин («Новые люди»), передает Дума ТВ.

Он подчеркнул, что россияне не должны переплачивать за вещи, если магазины не успевают менять ценники. По его мнению, выдача бесплатных товаров станет «более-менее справедливым вариантом». Депутат также предложил ввести электронные ценники, которые будут обновлять информацию о ценах в автоматическом режиме.

«У потребителя должна быть достоверная информация о приобретаемом товаре и, как самом важном факторе, о его цене. Я не могу взять десяток яиц за рубль, прийти на кассу и заплатить за него 100 рублей. Почему я должен так делать? Поэтому мы выступили с этой инициативой», — заключил Плякин.

Директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева до этого говорила, что магазины нередко обманывают покупателей ради увеличения выручки, но лишних трат можно избежать, если соблюдать ряд правил. По ее словам, перед покупкой необходимо убедиться, что стоимость на ценнике соответствует той, что указана на кассе. В случае, если при оплате вам озвучивают другую цену, то вы вправе потребовать, чтобы товар продали по стоимости, указанной на полке, подчеркнула Яковлева.

Ранее в России озвучили риски онлайн-продажи энергетиков и вин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами