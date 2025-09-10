В Госдуме предложили отдавать товары в магазинах бесплатно за несоответствие ценников

В Госдуму внесли законопроект о введении «честного чека», который позволит покупателям бесплатно получать товар, если цена на кассе оказывается выше, чем указано на ценнике. Об этом рассказал один из авторов инициативы, член Комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин («Новые люди»), передает Дума ТВ.

Он подчеркнул, что россияне не должны переплачивать за вещи, если магазины не успевают менять ценники. По его мнению, выдача бесплатных товаров станет «более-менее справедливым вариантом». Депутат также предложил ввести электронные ценники, которые будут обновлять информацию о ценах в автоматическом режиме.

«У потребителя должна быть достоверная информация о приобретаемом товаре и, как самом важном факторе, о его цене. Я не могу взять десяток яиц за рубль, прийти на кассу и заплатить за него 100 рублей. Почему я должен так делать? Поэтому мы выступили с этой инициативой», — заключил Плякин.

Директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева до этого говорила, что магазины нередко обманывают покупателей ради увеличения выручки, но лишних трат можно избежать, если соблюдать ряд правил. По ее словам, перед покупкой необходимо убедиться, что стоимость на ценнике соответствует той, что указана на кассе. В случае, если при оплате вам озвучивают другую цену, то вы вправе потребовать, чтобы товар продали по стоимости, указанной на полке, подчеркнула Яковлева.

