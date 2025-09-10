В Госдуме россиянам перечислили главные изменения, которые их ждут с 1 октября

Депутат Говырин: с 1 октября в РФ вступят в силу несколько важных изменений

В России с 1 октября вступят в силу изменения, которые затронут различные сферы жизни, включая предпринимательство, государственные процессы. В частности, запустится процесс перехода на новый порядок обмена электронными документами, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

С октября счета-фактуры будут сопровождаться сообщениями через операторов ЭДО. При этом иметь для этого квалифицированную электронную подпись не нужно. Это нововведение должно значительно упростить документооборот, позволит сэкономить время на подтверждение операций, отметил депутат.

Еще одно важное изменение – это расширение налоговых возможностей.

«Для предприятий общепита увеличен лимит выручки, позволяющий применять льготный порядок освобождения от НДС, теперь он составляет до 3 млрд рублей в год, — напомнил парламентарий. — Параллельно продлено применение нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса, что даст отрасли перспективу долгосрочного планирования и поддержки внутреннего туризма».

В бюджетной системе запланирован постепенный переход на цифровой рубль – предполагается, что это станет трамплином для развития финансовой инфраструктуры, отметил Говырин. Также он напомнил о новых правилах маркировки, которой теперь будут подлежать строительные растворы, средства гигиены, причем это касается как производителей, так и дистрибьюторов.

В медицинской сфере также планируются нововведения – так, изменится список изделий, за которые не нужно будет платить НДС. Это приведет к пересмотру компаниями расчетов и налоговой отчетности, предупредил депутат. Он также напомнил о росте ставок на оплату назначенных адвокатов – по его словам, это изменение должно повысить интерес к делам, в которых защитников назначают власти.

Напомним, также депутат напоминал, что с 1 октября работникам, чья заработная плата обеспечивается за счет федерального бюджета, проиндексируют зарплату на 7,6%. Как заявил парламентарий, речь идет о работниках федеральных учреждений и органов, а не о сотрудниках региональных или муниципальных организаций.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября.