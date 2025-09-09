Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок в ходе выступления

Новоназначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своей первой пресс-конференции в новом статусе. Инцидент произошел на следующий день после ее назначения на должность, передает шведский телеканал SVT.

Ланн упала прямо у трибуны, ударившись головой. После оказания первой помощи министр ненадолго вернулась к журналистам и объяснила, что обморок произошел из-за резкого падения уровня сахара в крови. Несмотря на это, пресс-конференцию было решено перенести.

Элизабет Ланн, ранее занимавшая пост муниципального советника в Гётеборге от партии «Христианские демократы», была назначена министром здравоохранения после неожиданной отставки своего предшественника Ако Анкарберг Юханссона.

В 2022 году произошел похожий случай. Тогда главе МВД Финляндии Кристе Микконен стало плохо во время брифинга, политик упала в обморок. На помощь упавшему министру приходят несколько человек, в том числе фотограф.

