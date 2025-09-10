Адвокат рассказала, когда суд может аннулировать брачный контракт

Брачный контракт — это юридический документ, позволяющий супругам самостоятельно определить правила владения имуществом в период брака и после его прекращения. Он может быть оформлен до свадьбы (и начнет действовать после регистрации брака), либо на любом этапе семейной жизни, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Тютюнникова, адвокат АП г. Москвы.

«Закон четко устанавливает границы такого соглашения: нельзя включать условия, касающиеся личных или эмоциональных аспектов взаимоотношений — только имущественные вопросы. Это прямо следует из положений статьи 42 Семейного кодекса РФ», — объяснила она.

Одна из ключевых функций контракта — возможность заранее определить, кому и какое имущество будет принадлежать. Это позволяет отойти от стандартного равного деления, установленного по умолчанию. Однако стоит избегать крайностей: если один из супругов получает все, а другой — только долги, суд может признать договор несправедливым и аннулировать его на основании статьи 44 СК РФ.

«Контракт может охватывать не только российские активы, но и собственность за рубежом — ограничения по территориальному признаку отсутствуют. Это особенно важно для супругов, у которых есть зарубежные счета, бизнес или недвижимость.

Грамотно составленный договор обязан содержать не только перечень имущества и способ его раздела, но и механизмы исполнения условий. Например, можно заранее предусмотреть ответственность за неисполнение обязательств или способы урегулирования споров между сторонами», — отметила эксперт.

Документ может затрагивать как уже приобретенные активы, так и имущество, которое только планируется приобрести. Также можно прописать, кто и как будет нести ответственность по будущим долгам.

«Иногда клиенты просят добавить в текст договора положения о последствиях измены или злоупотреблений алкоголем. Однако подобные условия не имеют юридической силы и не подлежат судебной защите. Такие нормы выходят за пределы допустимого регулирования брачного соглашения», — сказала адвокат.

Распространенная формулировка, которую часто используют нотариусы — «имущество принадлежит тому, на чье имя оно оформлено» — может вызвать серьезные проблемы. Например, один из супругов может зарегистрировать все имущество на себя и полностью исключить второго из круга собственников. Это создает риск признания договора недействительным, особенно если нарушены права или интересы другой стороны.

«Также допустимо включать в контракт обязательства по содержанию одного из супругов — как во время брака, так и после его расторжения. Но такие условия требуют особой проработки, чтобы избежать возможных споров в будущем», — отметила она.

Следует помнить: брачный контракт — это не просто формальность и не универсальный шаблон. Это сложный юридический инструмент, который позволяет гибко урегулировать имущественные отношения и защитить интересы обеих сторон. При его составлении крайне важно учитывать индивидуальные обстоятельства и действовать при поддержке юриста, специализирующегося на семейном праве.

