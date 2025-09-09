Россиянин взял кредит на 3,3 млн рублей и инвестировал их в мошенников

В Сахе мужчина взял кредит на 3,3 млн рублей, чтобы отдать их мошенникам

В Республике Саха 42-летний мужчина взял в кредит крупную сумму денег и отдал все мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что мужчина из города Алдана увидел рекламу, обещавшую быстрый заработок, и связался с аферистами. Россиянин поверил лжеброкеру и взял в кредит более 3,3 млн рублей — их он отправил злоумышленникам.

До этого 50-летний нижегородец стал жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, дважды выманили у него крупные суммы денег. В первый раз он отдал 1,9 млн рублей, завернув купюры в непрозрачный пакет. Спустя неделю он передал еще 690 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

