Россиянин дважды поверил мошенникам и лишился 2,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде мужчина дважды поверил мошенникам и остался без денег

50-летний нижегородец стал жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, дважды выманили у него крупные суммы денег, общий ущерб составил более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с потерпевшим под видом сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники убедили нижегородца в том, что он подозревается в финансировании недружественного государства.

Для «решения проблемы» они потребовали провести процедуру декларирования денежных средств через курьеров. Поверив аферистам, мужчина дважды передавал деньги. В первый раз он отдал 1,9 млн рублей, завернув купюры в непрозрачный пакет. Спустя неделю он передал еще 690 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

