Прокуратура забрала у СК дело о «тюрьме» для собак в Чехове

Прокуратура забрала у СК дело о жестоком обращении с животными в Чехове

Прокуратура Московской области забрала у Следственного комитета РФ дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, Следком не уполномочен вести расследование дела, поэтому материалы были переданы полицейскому следователю, а ходатайство о домашнем аресте для собственниц зоогостиницы было оставлено судом без рассмотрения.

5 сентября сообщалось, что в питомнике, расположенном в городе Чехове Московской области, нашли «тюрьму» для собак под видом передержки. Одними из тех, кто отдал своих питомцев на передержку в питомник, оказались блогер Эльдар Джарахов и Mona.

Позже в интернете появилось видео, на котором хозяйки зоогостиницы мучают животных, а также фотографии собак из питомника, живущих в собственных экскрементах со следами избиений.

