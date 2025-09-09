Муж Архаровой надеется, что ей смягчат наказание вслед за Баязитовой

Медиатехнологу Ольге Архаровой, приговоренной к 4,5 года колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка», в октябре могут смягчить меру наказания. Об этом «Газете.Ru» заявил муж Архаровой Артем Пучков. До этого стало известно, что суд заменил на принудительные работы журналистке наказание Александре Баязитовой.

«У нас будет отдельное судопроизводство — мы тоже подавали документы. Есть большая надежда на то, что уже создалась некая судебная практика по этому делу, и у нас больше шансов тоже выйти досрочно. Но нам уже не так долго осталось — у Баязитовой было на полгода больше. Ольга выходит 28 января, если от звонка до звонка. Надеюсь, что у нас получится пораньше. Я думаю, уже в октябре у нас будет суд, и мы сможем рассчитывать на снисхождение», — сказал Пучков.

9 сентября Судогодский районный суд Владимирской области принял решение изменить наказание Баязитовой, осужденной в ноябре 2023 года по делу о вымогательству у топ-менеджера Промсвязьбанка. Вместо отбывания оставшегося срока в колонии общего режима 10 месяцев и 18 дней она будет должна посещать принудительные работы.

1 октября прошлого года Александра Баязитова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Она написала письмо из исправительной колонии №1 во Владимирской области. В апреле 2025 года женщина подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако тогда ей отказали.

Ранее Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве.