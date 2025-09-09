Эксперт рассказала об опасности полного отказа от гаджетов при цифровом детоксе

Полный отказ от гаджетов во время цифрового детокса может наоборот повысить тревожность. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС Ольга Лукинова.

«Общество в наше время такое тревожное, что мало кто может позволить себе совершенно отключиться. Иногда полный детокс приводит к еще большей тревожности. Начинает казаться, что что-то происходит, а контролировать не получается», — объяснила специалист.

По ее мнению, мягкие методы цифровой диеты, когда человек контролирует, какие уведомления он получает, работают лучше и эффективнее.

Исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Помимо этого, пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил эксперт.

