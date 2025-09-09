На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала об опасности полного отказа от гаджетов при цифровом детоксе

Преподаватель Лукинова: полный отказ от гаджетов может повысить тревожность
true
true
true
close
Shutterstock

Полный отказ от гаджетов во время цифрового детокса может наоборот повысить тревожность. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС Ольга Лукинова.

«Общество в наше время такое тревожное, что мало кто может позволить себе совершенно отключиться. Иногда полный детокс приводит к еще большей тревожности. Начинает казаться, что что-то происходит, а контролировать не получается», — объяснила специалист.

По ее мнению, мягкие методы цифровой диеты, когда человек контролирует, какие уведомления он получает, работают лучше и эффективнее.

Исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев до этого говорил, что цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Помимо этого, пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил эксперт.

Ранее психиатр назвал главное условие для избавления от цифровой зависимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами