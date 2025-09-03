На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Модель Playboy не хотели пускать на рейс из-за ее внешнего вида

NDTV: в США модель Playboy не пускали на рейс из-за ее внешности
true
true
true
close
saracheeky1/X

Модель Сара Блейк Чик, известная по публикациям в журнале Playboy, оказалась в центре скандала с авиакомпанией American Airlines. По словам женщины, ее не хотели пускать на борт из-за внешнего вида, пишет NDTV.

Как рассказала Сара, рейс сначала отменили, затем дважды переносили и в итоге задержали. В итоге на посадку она пришла в повседневной одежде — черном укороченном топе, свободной желтой фланелевой рубашке, леггинсах, носках и кроссовках. Как утверждает модель, перед посадкой бортпроводница потребовала, чтобы она застегнула рубашку, сославшись на правила дресс-кода. При этом к другим женщинам в похожих нарядах претензий не было.

Чик рассказала о случившемся в соцсетях, и ее публикация вызвала бурные споры о «двойных стандартах» и устаревших представлениях о допустимой одежде. Подписчики Сары разделились: одни поддержали модель, другие посчитали, что авиакомпания должна четко прописать требования к внешнему виду пассажиров.

American Airlines оперативно отреагировала на жалобу — представители компании принесли извинения.

«У нас есть глубокая культура уважения к клиентам и членам команды. Мы рассказали об этом случае руководству экипажа для более тщательного изучения», — говорится в заявлении.

Ранее авиакомпания отказала в перелете женщине, которая заплакала и встала на колени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами