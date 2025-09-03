Модель Playboy не хотели пускать на рейс из-за ее внешнего вида

NDTV: в США модель Playboy не пускали на рейс из-за ее внешности

Модель Сара Блейк Чик, известная по публикациям в журнале Playboy, оказалась в центре скандала с авиакомпанией American Airlines. По словам женщины, ее не хотели пускать на борт из-за внешнего вида, пишет NDTV.

Как рассказала Сара, рейс сначала отменили, затем дважды переносили и в итоге задержали. В итоге на посадку она пришла в повседневной одежде — черном укороченном топе, свободной желтой фланелевой рубашке, леггинсах, носках и кроссовках. Как утверждает модель, перед посадкой бортпроводница потребовала, чтобы она застегнула рубашку, сославшись на правила дресс-кода. При этом к другим женщинам в похожих нарядах претензий не было.

Чик рассказала о случившемся в соцсетях, и ее публикация вызвала бурные споры о «двойных стандартах» и устаревших представлениях о допустимой одежде. Подписчики Сары разделились: одни поддержали модель, другие посчитали, что авиакомпания должна четко прописать требования к внешнему виду пассажиров.

American Airlines оперативно отреагировала на жалобу — представители компании принесли извинения.

«У нас есть глубокая культура уважения к клиентам и членам команды. Мы рассказали об этом случае руководству экипажа для более тщательного изучения», — говорится в заявлении.

