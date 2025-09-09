На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовал девятый сезон олимпиады для студентов «Я – профессионал»

Новый сезон олимпиады «Я – профессионал» охватит 70 предметных направлений
Depositphotos

Стартовал девятый сезон всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие входит в национальный проект «Молодежь и дети», запущенный указом президента России Владимира Путина.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в приветствии участникам, организаторам и партнерам олимпиады подчеркнул, что выпускники проекта активно внедряют свои разработки в науку, производство и бизнес, а также передают знания молодым поколениям.

«В новом сезоне участников ждет насыщенная конкурсная программа, а также многочисленные мероприятия, направленные на личностное и профессиональное развитие, знакомство с производственными площадками партнеров – заводами, электростанциями, комбинатами, научными центрами, лабораториями и т. д. Важным событием станет открытие новых направлений олимпиады – «Международные отношения» и «Психология инклюзии», — отметил он.

Подать заявку могут студенты российских вузов, обучающиеся на любых направлениях подготовки. Участникам предстоит решить практико-ориентированные задания, разработанные ведущими вузами совместно с индустриальными партнерами.

В рамках нового сезона предусмотрены мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов, производственные объекты, такие как заводы гражданской авиации, атомные электростанции и горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий. Кроме того, участники этого сезона смогут попасть в национальный кадровый резерв «Я – профессионал».

Участники, прошедшие отборочный этап, получат возможность пройти стажировку у ведущих работодателей страны. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии до 300 тыс. рублей.

В этом сезоне олимпиада охватит 70 предметных направлений. Регистрация продлится до 11 ноября на официальном сайте проекта. Отборочный этап пройдет с 14 ноября по 1 декабря, финалы состоятся с февраля по апрель, а итоги будут объявлены в июне.

