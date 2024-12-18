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В Бурятии восьмиклассник умер во время урока

СК Бурятии возбудил уголовное дело после смерти ребенка во время урока

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Иволгинском районе Бурятии устанавливаются обстоятельства гибели подростка. Мальчику стало плохо на уроке, спасти его не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в поселке Нижняя Иволга, восьмикласснику внезапно стало плохо во время урока, он потерял сознание. Педагог вызвала медицинских работников школы, которые пытались реанимировать подростка около сорока минут, но спасти его не удалось. По факту произошедшего СК республики возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», драк или конфликтов в школе не происходило. 14-летний подросток занимался спортом, не жаловался на здоровье и должен был участвовать в турнире по баскетболу.

До этого сообщалось, что шестиклассник попал в больницу, употребив снюс в школе. Два школьника на перемене перед четвертым уроком сходили в магазин и принесли оттуда снюс, который вместе употребили. После пятого урока один из друзей почувствовал недомогание.
Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Состояние шестиклассника оценили как крайне тяжелое.

Ранее в Пермском крае 14-летний подросток умер после тренировки по хоккею.

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