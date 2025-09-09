В непальском городе из-за беспорядков сбежали более тысячи заключенных

В непальском Лалпуре из-за беспорядков в стране сбежали не менее 1500 заключенных. Об этом сообщает Khabarhub.

По данным информационного канала, арестанты сбежали после того, как охранники покинули свои посты.

По оценкам Khabarhub, тюрьму в Лалпуре покинули все содержавшиеся в ней осужденные.

Во вторник у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) (Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее протестующие подожгли резиденции президента и премьера Непала.