В Крымской области пропал житель Курска

Mash на волне: 21-летний курянин, работавший на базе отдыха в Саках, пропал

Житель Курска, работавший в ресторане на курорте в городе Саки (Крымская область), пропал. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Сообщается, что 21-летний Илья Зайчиков был сотрудником ресторана на базе отдыха «Прибой». По данным канала, в понедельник, 8 сентября, двое мужчин вывели молодого человека из заведения и забрали его паспорт.

8 сентября поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Сочи ищут 19-летнюю девушку, которая пропала за пять дней до этого. По информации волонтеров, рост девушки составляет 159 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Во что она была одета в момент пропажи, неизвестно.

Известно, что в день пропажи туристка прилетела в город и села в такси у аэропорта. Из-за плохого качества видео, на который попал этот момент, номер автомобиля разглядеть не удалось. На курорт прилетел отец девушки, который совместно с волонтерами, спасателями и полицией участвует в поисковых мероприятиях.

Ранее пропавшего больше месяца назад в Новосибирске мальчика нашли живым.