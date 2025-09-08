На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юная туристка бесследно исчезла, сев в такси в Сочи

В Сочи юная туристка бесследно исчезла, сев в такси у аэропорта
Лиза Алерт

В Сочи ищут 19-летнюю девушку, которая пропала пять дней назад. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

О том, где находится пропавшая София Мамедова, неизвестно с 3 сентября. Рост девушки составляет 159 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Во что она была одета в момент пропажи, неизвестно.

Telegram-канал «Типичный Сочи» сообщает, что в день пропажи туристка прилетела в город и села в такси у аэропорта. Из-за плохого качества видео, на который попал этот момент, номер автомобиля разглядеть не удалось. На курорт прилетел отец девушки, который совместно с волонтерами, спасателями и полицией участвует в поисковых мероприятиях.

Ранее пропавшего больше месяца назад в Новосибирске мальчика нашли живым.

