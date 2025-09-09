Родителям дали советы, которые помогут ускорить адаптацию детей к школе

Психолог Кокурина: школьников не стоит перегружать в начале учебного года

Родителям важно наладить школьный режим детей и не перегружать их, чтобы облегчить адаптацию к новому учебному году. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Варвара Кокурина.

По ее словам, дополнительные занятия, например, бассейн, английский, китайский и так далее, будут создавать лишний стресс, поэтому важно вводить их плавно. Эксперт уточнила, что стресс у школьников не всегда может проявляться явно.

«Если ребенок жалуется на боли в животе или ногах, часто болеет или категорически отказывается идти в школу — это сигнал, что с адаптацией что-то не так. Сначала разговариваем с ребенком, потом при необходимости обсуждаем ситуацию со школой», — добавила Кокурина.

Психолог добавила, что родителям стоит поддерживать детей и создавать позитивные моменты, например, дарить новые пеналы, ручки или мелкие радости, которые будут мотивировать идти в школу.

Семейный психолог Юлия Метлова до этого говорила, что после школы детям стоит делать паузу в учебе, чтобы у них сохранялась мотивация делать домашнее задание. По ее словам, перекус и 20–40 минут физической активности (например, прогулка) помогут школьникам восстановить внимание и рабочую память после возвращения из школы.

Ранее россиянка пожаловалась на среднюю смену в школе своего сына-второклассника.