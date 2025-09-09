На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам разъяснили детали получения соцподдержки с октября

Депутат Говырин: льготники могут выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

До 1 октября россияне, имеющие право на федеральные льготы, могут выбрать, в какой форме получать набор социальных услуг. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что по умолчанию льготы предоставляются в натуральном виде — лекарства, медицинские изделия, путевки в санатории, а также проезд к месту лечения и обратно. Но можно получать льготу в денежном эквиваленте — 1728,46 рубля ежемесячно.

Чтобы поменять форму поддержки с натуральной на денежную, необходимо подать заявление через Социальный фонд России, МФЦ или портал «Госуслуги».

«Если человек однажды отказался от натурального вида в пользу денег, его решение будет действовать бессрочно, но при желании форму можно изменить. Для этого снова подают заявление, указав желание вернуться к получению услуг в натуральном виде, и тогда уже с января следующего года начнет действовать новый порядок», — уточнил собеседник издания.

Депутат отметил, что заявление необходимо подать до конца сентября.

Ранее стало известно, когда Соцфон начнет выплачивать пособия по беременности и родам студенткам.

