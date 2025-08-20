На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности с 1 сентября
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Социальный фонд России с 1 сентября начнет выплату пособия по беременности и родам для студенток. Об этом сообщает ТАСС.

Изменение коснется девушек, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, а также в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от бюджетной или платной.

Подать заявление на пособие можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ.

Если оформлять выплату очно, понадобится справка из медицинского учреждения, подтверждающая период нетрудоспособности. Также потребуется справка из учебного заведения об обучении на очном отделении, где будет указан срок отпуска по беременности и родам.

Фонд будет рассматривать заявление о назначении пособия в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых документов. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 20 рабочих дней. После принятия решения выплата поступит студентке в течение пяти рабочих дней.

Заявления, поданные студентками до 1 сентября, будут рассматриваться образовательными учреждениями. Если пособие было выплачено по старым правилам, то по новым его уже не назначат.

В конце июля первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала, что размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума субъекта федерации, в котором находится высшее высшее учебное заведение. Она отметила, что пособие будет выплачиваться один раз после рождения ребенка.

Ранее стало известно, чего боятся беременные россиянки.

