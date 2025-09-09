На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крокодилов, живших в сгоревшем на Кубани зоопарке, вывезли в начале месяца

RT: владелец зоопарка на Кубани заявил, что крокодилов вывезли до пожара
Tukio/Shutterstock/FOTODOM

Владелец фермы с крокодилами на Кубани отрицает информацию о том, что крокодилы сгорели в пожаре. Его слова приводит RT.

По словам Дмитрия Петелина, крокодилов и черепах вывезли в начале месяца, так как на ферме вода холодная и животные не смогли бы там находиться.

Сейчас рептилии находятся в месте, где для них созданы условия, на ферму они вернутся только к началу туристического сезона. При этом видео, которое поможет подтвердить его слова, он редакции не прислал.

Петелин также добавил, что информация в СМИ о том, что его вызывали на допрос, не соответствует действительности. Также ложью он назвал данные об отсутствии разрешений на работу.

Мужчина полагает, что это был поджог, так как неисправностей в помещении не было.

«Возможно, из личной неприязни. Не знаю, сам в шоке. С электрикой было все нормально. Замыкания не могло произойти», – рассказал мужчина.

Инцидент произошел в Ейске. Во время пожара дельфинарий и помещение с экзотическими рептилиями охватил огонь. Считалось, что крокодилы сгорели.

Ранее на Камчатке в яме с рыбными отходами обнаружили медвежонка.

