Глава избиркома ДЭГ заявил о готовности системы к выборам

Всероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подтвердила ее полную готовность к предстоящим выборам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олега Артамонова.

«По итогам тренировки можно уже сейчас сказать, что система к выборам готова, каких-то замечаний к ее работе у нас не возникло. Тестовое голосование прошло успешно, средства наблюдения отработали успешно, подведение итогов также прошло успешно», — сказал Артамонов в ходе межрегионального совещания с общественными штабами о готовности инфраструктуры наблюдения к единому дню голосования, которое прошло в Общественной палате РФ.

По словам Артамонова, в тренировке было задействовано порядка 10% от общего числа избирателей. Мероприятие максимально приблизили к реальным условиям: использовались те же технические системы, избиркомы и объемы бюллетеней, что и на предстоящих выборах. Единственным отличием стала замена реальных имен кандидатов на вымышленные — «Кандидатов Кандидатовичей».

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования.