На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава избиркома ДЭГ заявил о готовности системы к выборам

Глава избиркома Артамонов: система ДЭГ готова к выборам
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Всероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подтвердила ее полную готовность к предстоящим выборам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олега Артамонова.

«По итогам тренировки можно уже сейчас сказать, что система к выборам готова, каких-то замечаний к ее работе у нас не возникло. Тестовое голосование прошло успешно, средства наблюдения отработали успешно, подведение итогов также прошло успешно», — сказал Артамонов в ходе межрегионального совещания с общественными штабами о готовности инфраструктуры наблюдения к единому дню голосования, которое прошло в Общественной палате РФ.

По словам Артамонова, в тренировке было задействовано порядка 10% от общего числа избирателей. Мероприятие максимально приблизили к реальным условиям: использовались те же технические системы, избиркомы и объемы бюллетеней, что и на предстоящих выборах. Единственным отличием стала замена реальных имен кандидатов на вымышленные — «Кандидатов Кандидатовичей».

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами