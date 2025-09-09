На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор Продеус развеял миф о смертельной опасности аспирина

Профессор Продеус: аспирин спас миллионы людей – не надо его демонизировать
Depositphotos

Аспирин – это эффективное лекарство, которое уже спасло и продолжает спасать миллионы жизней. Оно действительно может быть опасно для людей с повышенной склонностью к кровотечениям, что в целом нормально – все препараты имеют противопоказания и должны назначаться строго врачом, объяснил в беседе с НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Любое лекарство лучше не пить без назначения врача. Если человек сам себе назначает какие-то лекарства, у меня будут вопросы к этому человеку. Лекарство – это не игрушки, любое даже самое формально безопасное лекарство имеет показания и противопоказания, побочные действия», — пояснил профессор.

Он подчеркнул, что аспирин в медицине является важным и полезным препаратом, который назначают людям, у которых нет повышенной склонности к кровотечениям. Но стопроцентно опасного или полезного лекарства не существует, подчеркнул Продеус. Аспирин спас миллионы людей, поэтому нельзя ставить на нём клеймо как на безусловно вредном препарате, просто важно не принимать его, как и другие лекарства, без назначения врача, заключил профессор.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников назвал самым опасным лекарством в России аспирин. Он заявил, что в других странах его уже перестали назначать, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, а также предупредил, что аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения.

Ранее россиянам дали советы по выбору БАДов.

