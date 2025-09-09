Стоматолог рассказал, чем вредна газированная вода, пишет LADBible.

Британский стоматолог Бен Аткинс из Фонда здоровья полости рта рассказал, что полностью отказался от газированной воды и советует своим пациентам сделать то же самое. По его словам, всему виной пузырьки в такой воде, которые содержат угольную кислоту. Она действительно мягче, чем кислоты в сладкой газировке или энергетиках, но при регулярном употреблении постепенно разрушает зубную эмаль.

«Кислота буквально обтягивает зуб, лишая его защитного слоя. Со временем эмаль начинает разрушаться, и за жизнь это может быть значительная потеря», — отметил врач.

С ним согласен стоматолог Правин Шарма. Он подчеркнул, что даже умеренно кислые напитки способны повлиять на состояние эмали. Особую опасность представляют ароматизированные варианты газированной воды. Специалисты советуют при употреблении газированной воды использовать трубочку, после — запивать ее обычной водой и не чистить зубы сразу, чтобы не втирать кислоту в эмаль.

