Мужчина сам изготовил себе зубные протезы и теперь рискует потерять все зубы

OС: китаец изготовил себе зубные протезы из смолы и оказался в больнице

В Китае пожилой мужчина оказался на грани полной потери зубов после того, как попытался самостоятельно изготовить зубные протезы из смолы, купленной в интернете, пишет Oddity Central.

Стоматолог Лю, руководитель клиники в Тяньцзине, рассказала, что пациент пришел на прием с верхними и нижними зубами, покрытыми твердым коричневым веществом. Мужчина признался, что давно испытывал трудности с приемом пищи и решил, что пора устанавливать протезы. Однако высокая стоимость стоматологических услуг подтолкнула его к эксперименту.

Китаец заказал в сети материалы, предназначенные для создания акриловых конструкций, и попытался самостоятельно изготовить протез. Но вместо ожидаемого результата получил плотный слой смолы, который практически «запечатал» его зубы.

Проблема усугубляется тем, что удалить эту смолу крайне сложно: ни одна клиника пока не решилась браться за такую работу.

«Он сказал, что больница не осмеливается ничего сделать, и я тоже ответила, что не могу помочь», — прокомментировала Лю.

По мнению специалистов, мужчина мог неправильно использовать материал, в частности, не применил ультрафиолетовый свет для правильного затвердевания смолы. В итоге она застывала хаотично, образовав плотный и деформированный слой.

Стоматолог подчеркнула, что этот случай должен стать предостережением для всех, кто пытается сэкономить на здоровье. По ее словам, «дешевые решения» могут обернуться полной потерей зубов и серьезными осложнениями.

Ранее в США медведь получил самую большую зубную коронку в мире.