Компании в РФ выплатили россиянкам корпоративный маткапитал на 130 млн рублей

В России минимум две компании уже платят своим сотрудницам за рождение детей корпоративный маткапитал в размере 1 млн рублей, а недавно о принятии такого же решения заявила третья организация. Более мелкие предприятия предоставляют выплаты до полумиллиона, но в любом случае такое внимание бизнеса к демографии стимулирует рождаемость, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам депутата, на сегодняшний день суммарно сумма выплат уже превысила 130 млн рублей, причем этот показатель продолжает расти.

«Есть компании, которые платят и 100-300-500 тысяч рублей, а есть и те, кто по 10-20-50 тысяч рублей при рождении ребенка, — отметила Буцкая. — Понятно, что не у каждой компании есть такой доход, чтобы выплачивать миллионы, но само движение в сторону таких выплат даже среди малого и микробизнеса — уже хорошая продемографическая тенденция».

Сотрудники высоко ценят такую меру поддержки, а это особенно актуально с учетом сложной ситуации на рынке труда, добавила парламентарий. Она обратила внимание, что помогать компании семьям могут не только выплатами – есть масса других мер, таких, как оплата няни, предоставление возможности работать в удаленном режиме и прочие.

«Такие меры поддержки сотрудники тоже дорого ценят», — заключила депутат.

Напомним, до этого Госдума одобрила в трех чтениях закон, увеличивающий необлагаемый налогом размер корпоративных выплат работникам при рождении детей с 50 тысяч до 1 млн рублей. Теперь работодатели смогут предоставлять единовременную поддержку без удержания НДФЛ в пределах 1 млн рублей, причем эта льгота распространяется и на семьи, усыновившие младенцев до 1 года.

Ранее сообщалось, что для работодателей в РФ хотят ввести стандарт семейно-демографической политики.