В Госдуме назвали пять признаков, по которым можно вычислить мошенника

Мошенники подталкивают своих жертв на быстрое принятие решений. Чтобы не попасться на уловку, стоит взять паузу и перестать действовать в спешке, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Если вам пишут «от имени банка», курьерской службы или знакомого с новой «временной» страницы, сценарий почти всегда одинаков: вас пытаются побудить к быстрым действиям, пока вы не задаете лишних вопросов. Первый признак — спешка. Вас подгоняют сообщениями вроде: «счет будет заблокирован через 10 минут», «последний шанс подтвердить посылку», «срочно оплатите пошлину». Таймер нужен не вам, а им: под давлением люди всегда чаще совершают ошибки и не перепроверяют детали», — сказал он.

Мошенники стараются перевести диалог туда, где их сложнее отследить, напомнил Говырин. По словам парламентария, злоумышленники также маскируются под известные сервисы.

«Второй признак — странные каналы связи и требования «уйти в личку». Например, автор настойчиво переводит диалог из корпоративной почты в мессенджер, просит писать в Telegram, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) некоему «специалисту» или на чужой номер. У мошенников нет контроля и доступа к официальным адресам, поэтому они уводят разговор туда, где их сложнее отследить и где исчезают следы. У мошенника нет доступа к официальным ресурсам, по которым общаются банки, то есть они не могут написать с официальной корпоративной почты госоргана или банка. Третий признак — маскировка под сервисы и документы. Письмо может быть похоже на уведомление от банка или маркетплейса, но домен отличается на один символ, ссылка ведет на длинный адрес с редиректами или на страницу, которая «точь‑в‑точь как настоящая», только формы на ней отправляют данные им. В мессенджерах работают теми же трюками: прикладывают архив «с чеком» или «курьерской накладной», который просит установить «необходимое обновление», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что официальные службы никогда не запрашивают личные данные. По словам Говырина, мошенники используют прием «эмоциональных качелей», чтобы выманить деньги у жертвы.

«Четвертый признак — запросы на данные и денежные действия, которые настоящие организации не делают в переписке. Никто из легальных служб не просит прислать CVV‑код с обратной стороны карты, одноразовые пароли, сканы обеих сторон паспорта, перевести «гарантийный платеж» физическому лицу или продиктовать код из SMS «для отмены списания». Если вас просят именно об этом — перед вами не поддержка, а охота мошенника. Пятый признак — эмоциональные качели: от угроз к «вы выиграли приз». Сегодня это «подозрительная активность по вашей карте», завтра — «эксклюзивная скидка для первых ста клиентов». Общий мотив прост: вывести из равновесия и заставить действовать без проверки. Причем тон письма выдает подделку: смесь канцелярита с разговорной речью, ошибки в отчестве, нелепые обращения, несоответствие времени и региона», — сказал он.

Депутат посоветовал россиянам не переходить по незнакомым ссылкам в интернете, проверять официальные сайты и сверять контакты.

