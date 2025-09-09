На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Одинокий моряк» с сайта знакомств выманил у 70-летней пенсионерки все накопления

В Иркутской области приятель с сайта знакомств оставил пенсионерку без денег
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсионерка из Иркутска поверила в любовь на сайте знакомств и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД региона.

Пострадавшая зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной. Новый знакомый рассказал, что он одинокий моряк, который сейчас находится в рейсе в Атлантическом океане. Между мужчиной и женщиной завязалась переписка.

Вскоре аферист заявил, что мечтает о встрече и готов переехать к пенсионерке, но столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. 70-летняя женщина решила помочь своему виртуальному возлюбленному. Чтобы собрать необходимую сумму, ей пришлось взять несколько кредитов в банках.

Все деньги она перевела на указанный злоумышленником счет. Подозрения у пенсионерки возникли лишь тогда, когда мошенник начал настаивать, чтобы она заложила свою квартиру для очередного перевода. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится проверка. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

Ранее приятель с сайта знакомств украл у жительницы Прикамья все накопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами