«Одинокий моряк» с сайта знакомств выманил у 70-летней пенсионерки все накопления

В Иркутской области приятель с сайта знакомств оставил пенсионерку без денег

Пенсионерка из Иркутска поверила в любовь на сайте знакомств и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД региона.

Пострадавшая зарегистрировалась на сайте знакомств, где познакомилась с мужчиной. Новый знакомый рассказал, что он одинокий моряк, который сейчас находится в рейсе в Атлантическом океане. Между мужчиной и женщиной завязалась переписка.

Вскоре аферист заявил, что мечтает о встрече и готов переехать к пенсионерке, но столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. 70-летняя женщина решила помочь своему виртуальному возлюбленному. Чтобы собрать необходимую сумму, ей пришлось взять несколько кредитов в банках.

Все деньги она перевела на указанный злоумышленником счет. Подозрения у пенсионерки возникли лишь тогда, когда мошенник начал настаивать, чтобы она заложила свою квартиру для очередного перевода. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По факту мошенничества проводится проверка. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

Ранее приятель с сайта знакомств украл у жительницы Прикамья все накопления.