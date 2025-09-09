На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего директора «Ночлежки» заочно приговорили к тюремному сроку в России

Директора «Ночлежки» Свердлина заочно приговорили к шести годам лишения свободы
true
true
true
close
Shutterstock

Бывшего директора благотворительной организации «Ночлежка» и основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили в России к шести годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Его признали виновным в публичном распространении по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании российской армии. Обвинение запрашивало для него восемь лет лишения свободы.

Суд установил, что в апреле 2022 года Свердлин разместил на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании» ВС РФ.

Помимо этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием интернета сроком на три года.

В ноябре 2023 года бывшего директора «Ночлежки» объявили в розыск.

Ранее жену пермского правозащитника арестовали по делу о финансировании ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами