Бывшего директора «Ночлежки» заочно приговорили к тюремному сроку в России

Бывшего директора благотворительной организации «Ночлежка» и основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили в России к шести годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Его признали виновным в публичном распространении по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании российской армии. Обвинение запрашивало для него восемь лет лишения свободы.

Суд установил, что в апреле 2022 года Свердлин разместил на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании» ВС РФ.

Помимо этого, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием интернета сроком на три года.

В ноябре 2023 года бывшего директора «Ночлежки» объявили в розыск.

Ранее жену пермского правозащитника арестовали по делу о финансировании ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).