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Правозащитник Григорий Свердлин* объявлен в розыск

МВД РФ объявило в федеральный розыск основателя проекта «Идите лесом» Свердлина

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МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

«Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке.

При этом там не сообщается, по какой статье ведется розыск.

17 ноября Минюст РФ расширил список иноагентов на семь пунктов и включил Свердлина в реестр. В ведомстве пояснили, что он негативно высказывался в отношении СВО на Украине, а также распространял недостоверную информацию о проводимой в стране политике. Кроме того, Свердлин контактирует с иностранными структурами и лицами.

Накануне Минюст включил в реестр иноагентов 19-летнего автора блога о технологиях Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) на основании его собственного заявления. Он рассказал «Газете.Ru», что это уникальный случай заявил о намерении обжаловать решение ведомства в суде.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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