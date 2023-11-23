Правозащитник Григорий Свердлин* объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск правозащитника Григория Свердлина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

«Свердлин Григорий Сергеевич разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке.

При этом там не сообщается, по какой статье ведется розыск.

17 ноября Минюст РФ расширил список иноагентов на семь пунктов и включил Свердлина в реестр. В ведомстве пояснили, что он негативно высказывался в отношении СВО на Украине, а также распространял недостоверную информацию о проводимой в стране политике. Кроме того, Свердлин контактирует с иностранными структурами и лицами.

Накануне Минюст включил в реестр иноагентов 19-летнего автора блога о технологиях Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) на основании его собственного заявления. Он рассказал «Газете.Ru», что это уникальный случай заявил о намерении обжаловать решение ведомства в суде.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.