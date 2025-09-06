На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель надругался над пятилетней ученицей в школе, пока не работало видеонаблюдение

В Индии учитель надругался над пятилетней девочкой
close
Depositphotos

В индийском штате Мадхья-Прадеш педагога арестовали за надругательство над ребенком. Об этом сообщает Bhaskar English.

По данным издания, пятилетняя девочка осталась наедине с учителем, который приставал к ней и жестоко обращался.

Позже пострадавшая пришла домой и плакала всю ночь. Когда родители спросили, почему она подавлена, дочь рассказала о действиях педагога.

Родители сразу обратились в полицию. По их словам, видеонаблюдения в школе не было. Камеры установлены, но они не работают. Администрация уже давно не ремонтирует их и не заменяет.

Родители также обратились в больницу, где зафиксировали факт надругательства. Педагога арестовали. На данный момент расследование продолжается.

Ситуация вызвала недовольство у местных жительниц. Большое количество женщин и семья девочки собрались около полицейского участка и потребовали выдать им обвиняемого. Сотрудникам удалось уговорить их уйти.

Ранее американец пытался купить пятилетнюю девочку у ее матери с целью изнасилования.

