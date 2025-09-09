На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Квитанции включали траты на корпоративы и авто»: в России могут национализировать ЖКХ-компании

Миронов: россияне платят коммунальщикам за их представительские автомобили
Alexander Legky/Global Look Press

ЖКХ-компании продолжают «навариваться» на россиянах за счет повышения тарифов. Теперь граждане оплачивают коммунальным компаниям расходы на корпоративы, онлайн-тренинги и представительские автомобили, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Данные Генпрокуратуры доказывают, что необходимо пересматривать тарифы ЖКХ и весь «коммерческий статус» отрасли. В платежи для граждан включались расходы на отдых и корпоративы сотрудников, онлайн-тренинги и представительские авто. Нужно замораживать тарифы ЖКХ и проводить не просто симптоматические проверки, а масштабную ревизию в отрасли. С участием всех федеральных надзорных ведомств, независимых экспертов, общественников. И по итогам этой ревизии возвращать сферу ЖКХ из частных вороватых рук государству», — сказал он.

Миронов обвинил коммунальщиков в необоснованных начислениях для россиян по тарифам. Депутат объяснил свои слова данными, собранными правозащитным центром СРЗП.

«За 10 лет работы наши Центры вернули гражданам 45 млрд рублей переплат в ЖКХ. И каждый день фиксируются все новые нарушения, которые потом выливаются в сотни ЧП и аварий. После приватизации 90-х стратегическая сфера ЖКХ превратилась в рассадник бардака и воровства. Сегодня нужно пересматривать и тарифы, и весь коммерческий статус отрасли. Наводить порядок и возвращать коммунальные предприятия в госсобственность», — подчеркнул Сергей Миронов.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о злоупотреблениях при формировании тарифов ЖКХ.

