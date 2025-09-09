В Госдуме предложили переименовывать Петербург в Ленинград в определенные дни

Санкт-Петербургу следует на время возвращать название Ленинград во время памятных дней, связанных с Великой Отечественной войной. С соответствующей инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов, сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат отметил, что как раз сегодня, 8 сентября, является днем скорби и гордости за подвиг жителей Ленинграда.

«8 сентября 1941 года гитлеровцы и их финские прихвостни сомкнули кольцо блокады вокруг города на Неве. Начался отсчет великого подвига нашего народа», — напомнил Миронов.

При этом название «город-герой Ленинград» сейчас наряду с официальным наименованием используется лишь на въезде в город – по мнению парламентария, это незавершенное решение. Он призвал взять за пример Волгоград, который девять раз в году переименовывают в Сталинград в память о великом подвиге советского народа.

Возвращать название Ленинград депутат призвал также девять раз в году: в день прорыва блокады 18 января 1943 года, в день полного ее снятия 27 января 1944 года, в день звания города-героя 1 мая 1945 года, в день награждения города орденом «Золотая Звезда» 8 мая 1965 года, в день памяти и скорби 22 июня, а также в день начала блокады – 8 сентября, и в День Героев Отечества – 9 декабря.

Напомним, до этого с подобной идеей выступал также председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко – он тоже предложил возвращать Петербургу название Ленинград в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. А в этом году город временно переименовывали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 10 мая все авиадиспетчеры и пилоты самолетов в Пулково были обязаны называть Петербург Ленинградом. Кроме того, Волгоград переименовывали в Сталинград. Пилоты, заходящие на посадку в аэропорт Гумрак, говорили авиадиспетчерам «Сталинград-Подход (Контроль)».

