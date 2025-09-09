Мать жителя Ступино, устроившего взрыв газа в жилом доме, не дала показания против сына

Мать жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, не стала в суде давать показания против сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Свидетель Зарубина, мать подсудимого, в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ (позволяет не свидетельствовать против себя и близких родственников — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что суд в итоге озвучил ее показания, которые женщина давала на момент расследования. В тот момент мать Зарубина говорила, что ей ничего не известно о причинах взрыва. Помимо этого, она говорила, что сын никогда не жаловался на семейную жизнь и любил своих детей.

По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил расправиться со своей супругой и детьми и устроил взрыв бытового газа в доме. В приговоре сообщается, что он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой.

В результате мощного взрыва обрушился подъезд многоквартирного дома, не выжили шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Четыре человека получили тяжелые травмы. До этого местные жители рассказали «Газете.Ru», что слышали и видели во время ЧП.

Ранее стало известно, что жителя Ступино, устроившего взрыв газа с 6 жертвами, обязали оплатить ремонт.