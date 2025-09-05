На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар ответила, что учесть при выборе питомца

Ветеринар Гольнева: при выборе питомца важно учесть размеры жилья
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

При выборе домашнего животного важно ориентироваться на свой распорядок дня и размер жилья. Об этом Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

По ее словам, не всем питомцам будет комфортно в маленькой квартире, а также если владелец большую часть дня проводит на работе. Она отметила, что к длительному отсутствию хозяев плохо приспособлены маленькие декоративные собаки, в том числе йоркширские терьеры, чихуахуа и той-терьеры. Крупным собакам нужен простор и возможность активного передвижения.

Кошки при этом хорошо подходят для небольших квартир и занятых людей, добавила ветеринар.

«Большую часть дня кошки спят, а их активность приходится на утренние и вечерние часы, когда владельцы обычно дома. Такой режим делает их оптимальным вариантом для квартир небольшой площади», — сказала Гольнева.

Она отметила, что в этом случае можно также рассмотреть морских свинок, хомяков и других маленьких животных или завести аквариумы с рыбками.

Результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что каждый девятый опрошенный россиянин (11%) тратит на лечение своего питомца более 50 тыс. рублей в год. 12% респондентов тратят до 5 тыс. рублей, 17% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 26% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 21% — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее собаководам объяснили, за что питомец любит хозяина.

