Россияне не аннулируют туры в Турцию из-за массовых беспорядков в Стамбуле

РСТ: россияне не отказались от туров в Турцию из-за протестов в Стамбуле
Shutterstock

Российские туристы не спешат отменять бронирование туров в Турцию на фоне массовых беспорядков в Стамбуле. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Ситуация не влияет на отдых, возможно, будут введены ограничения доступа в отдельные районы города, но на данный момент масштабных запретов нет. Отмен бронирований, возвратов или спада спроса не наблюдается», — говорится в заявлении.

В РСТ отметили, что Турция продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге стран, которые россияне выбирают для заграничных поездок.

Накануне вечером у стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) произошли стычки между протестующими и силовиками. В ответ на беспорядки власти ввели запрет на проведение митингов и демонстраций в шести районах города, включая центральные, до 11 сентября.

Министр юстиции Йылмаз Тунч объявил о начале расследования в связи с беспорядками и «провокационными» публикациями в социальных сетях. Председатель Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин, в свою очередь, предупредил СМИ о возможной блокировке или аннулировании лицензии за публикации, угрожающие общественной безопасности. Официальных комментариев относительно причин наблюдаемых сбоев в работе интернет-сервисов пока не поступало.

Ранее в Турции на фоне протестов начали блокировать Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

