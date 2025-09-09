Стало известно, какой город Золотого кольца наиболее популярен среди россиян

Средняя стоимость проживания в отелях городов Золотого кольца составляет 7,3 тыс. рублей в сутки, что на 100 рублей дешевле, чем годом ранее. При этом самым популярным городом этого направления среди россиян стал Ярославль – на него приходится 27,8% от общего числа бронирований, сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков OneTwoTrip.

Второе место по популярности занял Владимир, на который пришлось 23% бронирований, причем рост спроса на проживание в этом городе вырос на этот же показатель. Тройку лидеров замыкает Кострома с 16,3% бронирований и ростом спроса на жилье на 20%.

В числе популярных аналитики также назвали Суздаль (10,5%), Иваново (7,2%), Переславль-Залесский (6,2%), Сергиев Посад (4,3%), Ростов Великий (2,9%) и Углич (1,9%).

Если сравнивать с прошлым годом, то намного более популярными у российских туристов стали Переславль-Залесский, куда число бронирований выросло аж на 68%, Иваново с приростом в 16% и Сергиев Посад, куда в этом году поехало на 8% больше туристов.

Напомним, что по данным сервиса для планирования путешествий, в целом за год количество отельных заказов в городах Золотого кольца возросло на 10%. Большинство россиян выбирают в городах Золотого кольца трехзвездочные гостиницы: в 2025 году на них приходится 38% бронирований, средняя стоимость номера — 7 тыс. рублей в сутки. Год назад в отелях этой же категории останавливались 43% туристов, а цена составляла 6,2 тыс. рублей.

