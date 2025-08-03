Россияне этим летом массово едут отдыхать в города Золотого кольца

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированию отелей на Золотом кольце России и выяснил, где россияне отдыхают чаще и во сколько им обходится жилье.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

За год количество отельных заказов в городах одного из самых популярных туристических маршрутов выросло на 10%. Средняя стоимость ночи составила — 8 000 рублей в сутки, что на 14% больше, чем в 2024 году.

Большинство россиян выбирают в городах Золотого кольца трехзвездочные гостиницы: в 2025 году на них приходится 38% бронирований, средняя стоимость номера — 7 000 рублей в сутки. Год назад в отелях этой же категории останавливались 43% туристов, а цена составляла 6 200 рублей.

Интересно, что в этом году в поездки стали чуть реже отправляться всей семьей: в 2024 году в 87% заказов были указаны дети, а в 2025-м данный показатель пока составляет 84%.

Дольше всего этим летом россияне отдыхают в Ярославле: в городе бронируют отели в среднем на 2 дня. За ним следует Кострома, в гостиницах которой проводят 1,9 дня, а замыкает тройку Суздаль, в котором отдыхают порядка 1,7 дня. Интересно, что летом 2024-го лидером по продолжительности путешествий было Иваново (1,9 дня), а также Ярославль (1,8 дня) и Кострома (1,7 дня).

Чаще всего в этом году путешественники бронируют отели в столице Золотого кольца, Ярославле: на него приходится 30,0% заказов, а за номер клиенты отдают в среднем 7 800 рублей в сутки. В самом древнем поселении на Волге легко провести несколько дней, посвятив их экскурсиям по многочисленным достопримечательностям. Кроме того, это удобная отправная точка для осмотра небольших городов Ярославской области, которые не входят в официальный маршрут, но не менее интересны, — можно одним днем съездить в Мышкин, Рыбинск и Тутаев.

Почти так же популярен Владимир, доля которого в общем объеме бронирований мест размещений на маршруте составляет 21,8%; за гостиницу там платят в среднем 6 300 рублей в сутки. Город расположен недалеко от столицы, поэтому многие выбирают его как вариант для поездки на выходные. Сюда приезжают за особой атмосферой старины, а еще в городе сохранилось множество красивых белокаменных церквей, и в некоторых из них можно увидеть фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.

Третье место занимает Кострома: в 2025 году на нее приходится 14,6% отельных бронирований, за номер в отеле путешественники платят в среднем 8 300 рублей в сутки. Несмотря на то, что этот город максимально удален от Москвы, Кострома очень любима туристами: сюда приезжают погулять по ухоженным улицам, осмотреть красивые церкви, посетить музей, посвященный династии Романовых, и показать детям терем Снегурочки.

Спрос на отели в остальных городах маршрута распределяется следующим образом. В Суздале в 2025 году останавливается в среднем 9,3% путешественников (а номера бронируют в среднем за 16 400 рублей в сутки), в Иванове — 8,5% (5 900 рублей), в Переславле-Залесском — 6,9% (7 800 рублей), в Сергиевом Посаде — 4,6% (5 900 рублей), в Ростове Великом — 2,4% (5 700 рублей), в Угличе — 2,0% (5 900 рублей).

За год расположение городов в топе и их доли практически не изменились, только в Суздаль стали ездить чуть чаще, а вот Иваново, наоборот, спустилось на одну строчку ниже.

Тем, кто планирует поездку по Золотому кольцу России в августе и хочет сэкономить, стоит присмотреться к отелям в Сергиевом Посаде, Ростове и Угличе: во всех трех городах несложно найти множество вариантов с проживанием в пятизвездочных отелях не дороже 5 000 рублей в сутки. Сергиев Посад к тому же расположен всего в часе с небольшим езды от Москвы, и там можно провести все выходные, гуляя по красивому монастырю и посещая необычные музеи. Ростов Великий запомнится старинным кремлем, в котором несложно найти локации съемок известной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», а древний Углич удачно расположен на Волге, так что в конце лета там можно не только ходить по экскурсиям, но и хорошо провести время на пляже.

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