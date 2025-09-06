На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ВЭФ-2025 рассказали о принципах построения карьеры

Важность дисциплины и hard skills отметили на ВЭФ-2025
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Дисциплину, развитие hard skills и минимизация времени на младших руководящих должностях помогут в успешном построении карьеры. Об этом рассказал вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский на молодежном форуме «День будущего» в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, отсутствие дисциплины становится причиной неудач для 20% сотрудников на старте карьеры. Этот навык остается важным активом на протяжении всей профессиональной деятельности.

«Необходимо быть дисциплинированными. Если указано прийти в 10, нужно быть ровно в 10. Если нужно отправить документ в 9:30, он должен уйти в 9:29», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, 20% работников в начале карьеры терпят неудачу именно из-за отсутствия дисциплины. Поэтому этот навык является важным и всегда будет востребованным активом.

Сироватский также акцентировал внимание на развитии hard skills. По его мнению, эти компетенции наиболее востребованы у специалистов.

«Soft skills нужны только руководителям. Для специалистов и младших сотрудников они не представляют ценности», — отметил эксперт.

Кроме того, он рекомендовал избегать длительного пребывания на младших руководящих позициях.

«Избегайте младших руководящих должностей. Это самая сложная работа: тебе немного увеличивают зарплату, но уже возлагают ответственность и спрашивают с тебя», — подчеркнул Сироватский.

ВЭФ-2025
