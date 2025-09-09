Иностранцам могут отказать во въезде в Россию из-за нарушений ПДД

Российское законодательство предусматривает возможность отказа во въезде на территорию РФ иностранным гражданам, неоднократно нарушавшим правила дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно федеральному закону, регламентирующему порядок въезда и выезда из РФ, иностранцу может быть отказано во въезде, если он в течение трех лет два раза и более привлекался к административной ответственности по различным статьям КоАП, включая те, что касаются нарушений ПДД.

Агентство изучило более десяти постановлений, связанных с нарушениями безопасности дорожного движения. На основании анализа документов был сделан вывод, что иностранным гражданам может быть запрещен въезд в Россию на срок до трех лет за управление автомобилем без действующей диагностической карты, за непредоставление приоритета пешеходам или другим участникам движения, за управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, а также за другие нарушения.

Ранее польским байкерам закрыли въезд в РФ.